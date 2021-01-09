Инспекторы ГИБДД по Саратовской области призывают водителей быть особенно осторожными в сегодняшнюю непогоду — ожидается сильный снег и туман.Как рассказали «КП-Саратов» в УГИБДД региона, сейчас лучше исключить дальние поездки или воспользоваться общественным транспортом.Если такой возможности нет, необходимо неукоснительно соблюдать ПДД. Исключить заезды на встречную полосу, соблюдать дистанцию и боковой интервал до других машин, пристегиваться ремнями безопасности и возить детей в специальных креслах.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.