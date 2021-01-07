В Балакове Саратовской области сегодня днем, 7 января, столкнулись «Нива» и ВАЗ-2110.- По предварительным данным, в 12:50 на перекрестке улиц Минская и Комарова 37-летний водитель «Нивы» при повороте налево не уступил второму авто, который ехал прямо по главной, — сообщили в Балаковской ГИБДД.В ДТП пострадали пассажиры обеих машин.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.