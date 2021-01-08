В Саратовской области сегодня, 8 января, ожидается облачная погода с прояснениями.- Утром и днем пойдет снег, в том числе мокрый, местами сильный, метель. Прогнозируется туман с видимостью 500 метров и менее, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.Температура поднимется до +2…-3 градусов, местами в Левобережье — до -8 градусов.Ветер усилится, утром и днем будут порывы 15–17 м/с.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.