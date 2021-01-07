Около Балаково Саратовской области вчера, 6 января, случилось ДТП.- В 16:10 на 1-м км автоподъезда к городу от трассы Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград 44-летний водитель ЗАЗ Chance на высокой скорости не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в дерево, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.В ДТП пострадал водитель, 41-летняя пассажирка, 16-летняя девочка и 12-летний мальчик. Всех госпитализировали.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.