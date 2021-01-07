Мошенники обманули жительницу Саратова при покупке электрокамина.- На сайте она увидела объявление о его продаже за 5 тыс. рублей. По переписке она договорилась с продавцом об онлайн-оплате товара и его доставке транспортной компанией. Потерпевшая перевела деньги на банковскую карту, но камина не дождалась, а телефон афериста оказался выключен, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.Женщина пошла в полицию. Там горожан просят не делать предоплат, а если сумма покупки в интернете большая, просить наложенный платеж.Также нельзя раскрывать данные своей карты на обороте и коды из СМС.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.