В Саратовской области от коронавируса умерла 79-летняя женщина.- У нее была атеросклеротическая болезнь сердца, мерцательная аритмия, а также перенесенный инфаркт мозга, — сообщили в региональном Минздраве.Женщина пробыла в больнице 18 суток, из них 15 — на ИВЛ.На 7 января 2021 года количество жертв коронавируса в области достигло 435.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.