В Свято-Троицком кафедральном соборе Саратова сегодня ночью, 7 января, провели рождественское богослужение.Как сообщили «КП-Саратов» в Саратовской епархии, литургию совершил митрополит Саратовский и Вольский Игнатий. Ему сослужили ключарь храма иерей Александр Бородовицын, иерей Андрей Фомин, иеромонах Даниил (Дурягин), иеромонах Алексий (Скворцов), иерей Борис Бурлаков, протодиакон Александр Пушкарев, протодиакон Олег Дроздов, диакон Кирилл Андриенко.Также митрополит совершил хиротесию во чтеца воспитанника третьего курса Саратовской православной духовной семинарии Сергея Феофанова.Во время литургии читали молитвы об избавлении от коронавируса и о здравии заболевшего им митрополита Саратовского и Вольского Лонгина, который долгое время управлял Саратовской епархией.Кроме того, богослужение прошло в Свято-Троицком кафедральном соборе Энгельса. Его проводил епископ Пахомий.По традиции владыка, священнослужители и прихожане спели несколько полюбившихся рождественских колядок у вертепа с животными.Как отметили в епархии, при проведении богослужений соблюдались меры, предписанные в период пандемии.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.