В Саратовской области сегодня, 7 января, ожидается снег, в том числе мокрый, а также ледяной дождь.- Местами будет густой туман с видимостью 500 метров и менее, гололедица, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.Ветер подует с юга и юго-востока со скоростью 4–9 м/с и порывами до 12 м/с.Температура днем поднимется до -5…-10 градусов, а местами в Правобережье до +1…-4 градусов.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.