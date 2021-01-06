Военные подразделения радиационной, химической и биологической защиты в Саратовской области получили тяжелые огнеметные системы ТОС-2Как сообщили в пресс-службе ЦВО, всего в 2020 году подразделения РХБ защиты ЦВО получили около 30 современных образцов вооружения и военной техники.Среди новинок — современные авторазливочные станции АРС-14КМ на базе «КамАЗов», машина радиационной, химической и биологической разведки РХМ-8.Военные освоили новую технику в ходе учений и мероприятий дезинфекции социально значимых объектов.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.