Саратовцы просят наладить работу общественного транспорта в городе.Для этого пользователь Николай Агапов создал петицию, адресованную мэру Саратова Михаилу Исаеву, губернатору области Валерию Радаеву, транспортному управлению города и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.- Жители города устали стоять на остановках в позднее время в ожидании автобусов, в надежде на то, что он приедет, но надежда рушится, после часа, проведенного на остановке впустую. Речь идет о всех автобусных маршрутах большой вместимости, но в частости стоит отметить №№6 и 18Д. Именно эти маршруты пользуются большим спросом, — написал автор петиции.Николай Агапов отмечает, что график работы автобусов, размещенный на сайте транспортного управления, не соответствует действительности, а в праздники и выходные интервал движения увеличивается еще больше.По его словам, работающим до 20:00 и позже людям приходится уезжать домой с пересадками или на такси.На момент публикации новости петиция набрала три подписи.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.