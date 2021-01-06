В Саратове дети играли на железнодорожных путях перед движущимся поездом.Пользователь под ником Jane Kirk выложил в группу «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» видео, на котором видно, как мальчик стоит на железнодорожном переходе под красный сигнал светофора, а на него мчится и сигналит вагон.- Давай до конца стой, — призывал второй подросток. Однако почти в последнюю секунду ребенок уходит с рельсов.Автор видео сообщил, что инцидент произошел возле НИИ.- Что за воспитание у детей? — задался вопросом автор поста.Он понадеялся, что родители понесут ответственность за произошедшее.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.