В Ершове Саратовской области пропал 31-летний Петр Бутенко. Мужчину никто не видел с 29 декабря 2020 года.- Приметы: рост 182 см, плотного телосложения, волосы темные короткие, глаза серые, — сообщили в отряде волонтеров «ЛизаАлерт».На момент пропажи мужчина был одет в черное полупальто, голубые джинсы, черные ботинки, черную вязаную шапку.Если вы видели Петра, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.