На Волге у Саратова спасли терявшего сознание рыбака.- Мужчина почувствовал себя плохо в районе старого моста Саратов — Энгельс, но успел позвонить в службу спасения. Незамедлительно специалисты выехали на судне с воздушной подушкой и оказали ему помощь, — рассказали «КП-Саратов» в облспасе.Рыбака эвакуировали на берег, реанимация отвезла его в больницу.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.