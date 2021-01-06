В Саратове в ближайшие дни начнутся снегопады.Мэр города Михаил Исаев поручил профильным ведомствам грамотно спланировать работы по благоустройству, очистке магистралей, тротуаров, дворов. Об этом он написал в своем Инстаграм.После предыдущего снегопада коммунальщики учли недочеты и исправили их.Также Исаев напомнил, что использование реагентов — вынужденная мера. Это, по его словам, позволяет более эффективно производить уборку.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.