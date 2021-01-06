В Саратовской области от коронавируса за сутки умерли три женщины.Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального Минздрава, им было от 48 до 70 лет.У самой молодой была тяжелая анемия и артериальная гипертензия, у 68-летней — хронический панкреатит и артрит, у 70-летней — атеросклеротическая болезнь сердца.Всего в области насчитывается 434 смерти от коронавируса.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.