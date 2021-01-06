В Саратовской области в двух селах установили карантин по бешенству.Как говорится в постановлениях губернатора Валерия Радаева, с 30 декабря территории сел Хватовка Базарно-Карабулакского района и Полтавка Самойловского района признаны неблагополучными.В Хватовке причиной карантина стал бешеный кролик, в Полтавке — собака.В местах, где нашли мертвых животных, провели дезинфекцию, а животных из этих сел провакцинировали.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.