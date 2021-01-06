В Саратовской области в 2021 году отремонтируют шесть мостов.Как сообщил глава региона Валерий Радаев в своем Инстаграм, на мосту Саратов — Энгельс займутся опорами и пролетными строениями.- Движение для автомобилистов перекрывать не будут. В 2021 году начнется ремонт со стороны Энгельса до пляжа, в 2022 — продолжится со стороны Саратова, — написал Радаев.Также около Татищева начнут строить путепровод через железную дорогу.В Духовницком и Хвалынском районах реконструируют мосты через реки Малый Игриз и Терешка.Отремонтируют мост через магистральный канал на автоподъезде к селу Квасниковка в Энгельсском районе.Кроме того, завершится ремонт путепровода через железную дорогу на Вольском тракте у поселка Зоринский.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.