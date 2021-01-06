Депутат Государственной думы Николай Панков передал председателю правительства области Роману Бусаргину и главе Саратова Михаилу Исаеву список подрядчиков, к которым у жителей есть нарекания.Как сообщил Панков в своем телеграм-канале «Пара слов», на встречах с людьми он получает много обращений по качеству строительства школ, детсадов, жилых домов, соблюдению сроков ввода в эксплуатацию.Депутат напомнил, что есть много примеров халатного отношения подрядчиков при капремонте. Из-за этого, например, некоторые жилые дома в Пугачеве, Хвалынске и других населенных пунктах оказались практически без крыши в дожди и холод.- При этом доказать вину подрядчика бывает очень сложно. Директора школ, жители оформляют претензии, ходят по инстанциям и в суд. А в это время организации, допустившие некачественную работу, продолжают получать подряды. Считаю, это несправедливо, — написал Панков.Перечень подрядчиков, к которым у жителей есть нарекания, разместили в разделе на сайте тротуары164.рф.Также парламентарий направил список Бусаргину и Исаеву, чтобы в 2021 году эти проблемы не повторились.- Очень важно своевременно принять меры по защите интересов граждан. И учесть замечания людей при дальнейшем выборе подрядных организаций, — отметил Панков.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.