С 1 января по 31 декабря в ГУЗ «Саратовская городская станция скорой медицинской помощи» проведут эксперимент по оплате труда сотрудников.Постановление об этом подписал председатель правительства Роман Бусаргин. В нем говорится о должностных окладах руководителей, врачей, инженеров, механиков, водителей, медсестер, санитаров и других работников станции.Согласно документу, главврачу высшей категории положен оклад более 30 тыс. рублей, врач-специалист той же категории будет получать свыше 16 тыс. рублей. Оклады фельдшеров варьируются от 8,3 до 9,7 тыс. рублей. У главных фельдшеров и медсестер будет оклад более 20 тыс. рублей при наличии высшей категории. Ставка водителя скорой помощи — 9 227.Кроме оклада, выплаты компенсационного характера сотрудники могут получить за сверхурочную работу, совмещение должностей. За работу с ВИЧ-инфицированными полагается прибавка 20% от оклада, оказание противотуберкулезной помощи, психиатрической — 25%.Стимулирующие выплаты в ГУЗ «Саратовская городская станция скорой медицинской помощи» предусмотрены за интенсивную и качественную работу, премии. Кроме того, врачам будут доплачивать деньги, чтобы довести зарплату до 60 тыс. рублей на ставку в нормальных условиях за фактически отработанное время. Среднему медицинскому персоналу — до 40 тыс. рублей.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.