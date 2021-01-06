В Саратовской области сегодня, 6 января, стало известно о 257 новых зараженных коронавирусом.Всего в регионе зарегистрировано 36 925 случаев COVID-19. Выздоровели 31 507 человек, только за сутки 233.Больше всего человек за прошедший день заболели в Саратове — 126, Энгельсском районе — 33, Балаковском — 20.С пневмонией коронавирус протекает у 163 новых зараженных, с признаками ОРВИ у 84 человек, бессимптомно — у десяти.За сутки COVID-19 выявили у десяти детей до 14 лет, трех подростков в возрасте 15–17 лет, а также у 108 людей старше 60 лет.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.