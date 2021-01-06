В министерстве здравоохранения Саратовской области напомнили телефоны горячих линий, которые работают в период новогодних праздников.Вызвать скорую медицинскую помощь можно по номеру 03 со стационарного телефона, с мобильного — 103.Круглосуточно работает горячая линия по вопросам коронавируса — 122 с любых телефонов.Консультации медико-психологического характера по профилактике и лечению COVID-19 оказывают по номеру 8 (8452) 320-222 каждый день с 08:00 до 21:00.Люди в кризисном состоянии могут получить поддержку по номерам психиатрических больниц: ГУЗ «Саратовский городской психоневрологический диспансер» 75-14-00, ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии» 95-50-37, 49-53-13 — круглосуточно, ГУЗ «Аткарская психиатрическая больница» 8 (84552) 3-20-60 — с 08:00 до 16:00, ГУЗ «Балаковский психоневрологический диспансер» 8(8453) 62-00-89 — круглосуточно, ГУЗ «Энгельсская психиатрическая больница» 8(8453) 55-27-05 — круглосуточно.В выходные и праздники по вопросам оказания медпомощи граждане могут обратиться в Минздрав по телефону 8(8452) 67-07-02 — с 09:00 до 18:00. Позже можно позвонить по телефону оперативного дежурного Центра медицины катастроф — 8(8452) 79-93-12, 79-93-13.Также вопрос министерству можно задать на их сайте в разделе «Общественная приемная».Кроме того, в новогодние праздники поликлиники работают с 09:00 до 14:00. До 12:00 можно вызвать врача на дом.Для решения острых вопросов граждане могут обратиться к главврачам медучреждений, их номера размещены на официальных сайтах больниц и поликлиник.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.