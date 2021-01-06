В Балашове вчера, 5 января, скончался 64-летний местный житель, который попал в больницу 4 декабря 2020 года.- «Скорая» госпитализировала мужчину из дома на Колхозной улице с травмами головы. Спустя месяц он скончался от закрытой травмы черепа с ушибом головного мозга, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.Следствие считает, что 3 декабря мужчина у себя дома был с соседом и сожительницей. Вечером к ним пришли двое балашовцев, вчетвером они стали пить. Ночью почти все пошли спать, но в четыре часа утра проснулись и стали свидетелями ссоры 37-летнего гостя и хозяина.Молодой мужчина схватил табурет и ударил им пожилого человека по голове, а потом начал избивать руками и ногами.Когда потерпевший потерял сознание, злоумышленник вызвал медиков и убежал.Следователь СК задержал мужчину. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Свою вину гражданин признал частично, утверждая, что оборонялся. Ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление.Расследование продолжается, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.