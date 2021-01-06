В Саратовской области сегодня, 6 января, ожидается местами слабый снег во второй половине дня.- Также будет туман, гололедно-изморозевые отложения и гололедица, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.Температура поднимется до -5…-10 градусов, а в Левобережье местами до -15 градусов.Ветер подует с юго-востока и юга со скоростью 6–11 м/с.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.