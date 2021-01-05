В Кировском районе Саратова пропал 24-летний Николай Сарапульцев.Как сообщили в отряде «Лиза Алерт», парня никто не видел с 30 декабря.Приметы: рост 180 см, полное телосложение, темные волосы, карие глаза.На момент пропажи был одет в черную куртку с капюшоном, черное трико, белые кроссовки и белое худи.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.