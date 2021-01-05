В Саратове сегодня, 5 января, проходит рейд «Пешеход. Пешеходный переход!».- Он направлен на предупреждение ДТП. Сотрудники ГИБДД проводят беседы с водителями и пешеходами о недопущении нарушений ПДД, необходимости носить световозвращающие элементы на одежде и другом, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции.С начала профилактической операции выявлено 18 нарушений: по девять пешеходами и водителями.Автомобилисту за то, что он не пропустит пешехода, грозит штраф от 1,5 до 2,5 тыс. рублей. Пешеходу за нарушение ПДД — предупреждение или штраф в 500 рублей.Также аналогичная операция пройдет в Саратове 8 и 12 января.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.