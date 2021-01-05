В Саратовской области с начала 2021 года случилось 49 пожаров.Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, один человек погиб, один — пострадал.- В целом обстановка с пожарами на уровне прошлого года, — рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Саратовской области Виктор Степанов.В основном пожары происходят в жилом секторе, например, в Саратове сгорел дом на 1-м Станционном проезде. Пострадали восемь квартир. Общая площадь составила 350 кв. м. Также дом сгорел на улице Шигаева в Татищевском районе. Площадь пожара составила 150 кв. м.Еще одно серьезное возгорание случилось 4 января на Московском шоссе. На площади 1 тыс. кв. м полыхало производственное здание, внутри которого была СТО.Пожаров из-за фейерверков в новогоднюю ночь в Саратовской области не было.Степанов призвал саратовцев соблюдать правила пожарной безопасности и следить за детьми во время каникул.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.