В Саратове в 2021 году построят четыре детских сада.Как сообщил мэр города Михаил Исаев в своем Инстаграм, учреждения появятся в микрорайоне «Улеши» на 100 мест, на улице Танкистов, 126 на 160 мест, в ЖК «Городские просторы» на улице Ипподромная на 160 мест, на улице Стахановская, 8 в Елшанке на 160 мест.Исаев поручил главам районных администраций контролировать строительство и проработать вопросы обеспеченности подъездных путей и подходов к детсадам, благоустройства прилегающей территории.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.