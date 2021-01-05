Охотники Саратовской области в новогодние праздники смогут добыть пушных зверей и кабана.- Охота на последнего закрывается 15 января, на зайца и лисицу можно будет поохотиться до 31 января, — сообщили «КП-Саратов» в областном комитете охотничьего хозяйства и рыболовства.Тем, кто нарушит сроки, грозит лишение охотничьего билета.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.