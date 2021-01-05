В Саратове сегодня, 5 января, отключили воду в двух районах.Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», из-за аварий на водопроводах по Огородной и проспекту Энтузиастов параметры водоснабжения изменены у жителей 2-го Нагорного проезда и Огородной от 2-го Нагорного проезда до 2-й Нагорной улицы, проспекта Энтузиастов, 45, 47, 49, 51, 57 (5, 6, 7, 8 подъезды), 61, 63.В Ленинском районе без воды остались жители улицы Старая Большая Поливановка, Большой Поливановской, 1–7, Санаторной от Старой Большой Поливановки до Широкой улицы.Во всех случаях воду вернут в краны ориентировочно до 20:00.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.