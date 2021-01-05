Госслужащих Саратовской области и претендентов на эти должности обязали декларировать цифровые финансовые активы, в том числе криптовалюту, например, биткоины.Постановление об этом подписал губернатор области Валерий Радаев. Оно начало действовать с 1 января и продлится по 30 июня 2021 года.Кроме того, в декларациях должны указываться цифровые финансовые активы супругов госслужащих и их несовершеннолетних детей.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.