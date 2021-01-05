В Заводском районе Саратова четверо детей и две женщины вчера, 4 января, попали в больницу с подозрением на отравление продуктами горения.- Около 22 часов скорая помощь госпитализировала из квартиры по 5-му Динамовскому проезду 25 и 32-летнюю женщин и детей возрастом 10 месяцев, 13 лет и двоим по пять, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.Предполагается, что инцидент произошел на кухне, там установлена газовая колонка. Женщины стали купать детей в ванной, после того, как двух детей помыли, они начали купать следующего, но тут их самочувствие ухудшилось.Хозяйка квартиры вызвала медиков, те отвезли пострадавших в больницу.Следователи организовали доследственную проверку, проводится осмотр места происшествия.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.