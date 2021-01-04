В Ленинском районе Саратова из-за обрыва контактной сети встали троллейбусы трех маршрутов.У остановки \\"Елшанка\\", как сообщил корреспондент \\"КП-Саратов\\", продолжаются ремонтные работы специалистами аварийной бригады СГЭТ - устраняется обрыв проводов.Троллейбусы № 7 и 11 пока прекратили движение.Сейчас троллейбусы маршрута № 5а от Музейной площади курсируют только до остановки площадь Ленина.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.