Сегодня, 4 января, в Саратовской области ожидается облачная погода с прояснениями.Как рассказали «КП-Саратов» в региональном минздраве, местами будет слабый снег, туман с видимостью 500 метров и менее, изморозь, на дорогах — гололедица.Ветер подует с юга со скоростью 3-8 м/с, столбик термометра опустится до 0-5 градусов мороза, в северной половине местами до -10.Напомним, год назад в этот день в регионе тоже шел снег, температура на улице была примерно в таких же значениях.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.