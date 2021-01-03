Более тысячи человек приехали в Хвалынск, чтобы отметить там Новый год.Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве информации региона, полностью загружены гостиницы, брони на предстоящие праздники практически нет.Туристы приезжают туда для того, чтобы насладиться спа, понежиться в термах, посетить национальный парк и интерактивные музеи, покататься на лыжах.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.