Глава Саратова Михаил Исаев рассказал о промежуточных итогах первых праздничных дней в своем аккаунте в соцсети Instagram.Он отметил, что граждане жалуются на несвоевременную или некачественную уборку дворов. Председателю комитета по ЖКХ Наталии Даниленко поручено проработать этот вопрос с УК.Также горожане высказали нарекания насчет работы общественного транспорта. Директор МКУ «Транспортное управление» Сергей Бровкин и главы районных администраций усилят контроль за выходом на маршруты автобусов большой и малой вместимости.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.