Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин сообщил о том, как изменились медучреждения в 2020 году.Он рассказал, что в приемном отделении и пристройки терапевтического корпуса Саратовской городской клинической больницы № 6 им. академика В.Н. Кошелева проведен капремонт.Идет реконструкция корпуса Саратовского областного клинического госпиталя для ветеранов войн по улице Соловьиной в Октябрьском ущелье Саратова.Готов проект на эти же работы в «старого» корпуса Саратовской областной детской клинической больницы, а также строительства поликлиники в поселке Соколовый Саратовского района.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.