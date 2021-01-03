В Саратовской области еще трое человек скончались от коронавируса.Как сообщили «КП-Саратов» в региональном минздраве, не стало 57-летней женщины, страдавшей сахарным диабетом, панкреатитом, у нее развились острые абсцессы в легких, 68-летнего мужчины с язвенной болезнью желудка, 53-летнего с гепатитом В, хронической болезнью почек, находившийся на программной гемодиализе.Всего в Саратовской области из-за новой инфекции не стало 426 человек.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.