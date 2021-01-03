Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о решении вопросов оказания скорой медицинской помощи. Об этом стало известно в его аккаунте в соцсети Instagram.В минздраве регионе на совещании с руководителями учреждений доложили, что практически нет вызовов, переходящих в другую смену.Есть резерв из тысячи коек для госпитализации зараженных коронавирусом граждан, поэтому с этим проблем также нет.Областной минздрав будет держать на контроле вопрос госпитализации пациентов старшего возраста, у которых болезнь протекает гораздо тяжелее.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.