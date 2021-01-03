Новогодние праздники идут вовсю и сейчас уже работают несколько катков, где можно отдохнуть.Глава Саратова Михаил Исаев рассказал в своем аккаунте в соцсети Instagram, что объекты продолжают заливать.Планируется, что только 4 января можно будет встать на коньки на стадионе «Волга» — лед не могли залить из-за неустойчивой температуры. В этот же день откроется ледовая площадка на стадионе «Спартак».Заместитель главы города по соцсфере Александр Бурмак отметил, что еще три дня будет продолжаться первый этап заливки катка на набережной — от Ротонды до центрального спуска. Заливать оставшуюся часть в сторону памятника Гагарину будут дольше, потому что там есть сильный уклон.Покататься можно будет прогнозно с 5 января.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.