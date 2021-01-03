Жители Саратовской области узнали, как избежать обморожений в новогодние праздники.Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора региона, первыми признаками этого является зябкость, покалывание, побледнение, онемение до потери чувственности, а также невозможность двигаться.Для того, чтобы этого не произошло, лучше не пить и не курить — первое создает иллюзию, что вам тепло, а второе уменьшает периферийную циркуляцию крови, тем самым делая ваше тело более уязвимым.Стоит носить свободную одежду в несколько слоев, верхняя должна быть непромокаемой или надевать термобелье.Если вы гуляете и почувствовали холод, нужно как можно скорее зайти в тепло.Обмороженные места не должны замерзать вновь, иначе это вызовет более серьезные повреждения кожи. Руки стоит попытаться отогреть под мышками, а с ног ни в коем случае не снимать обувь, иначе конечности распухнут и снова надеть ее не получиться.Лучше прятаться от ветра, а перед длительной прогулкой плотно поесть.Нужно помнить, что детям необходимо согреваться каждые 15-20 минут.По возвращению домой нужно осмотреть себя для убеждения в том, что у вас ничего не отморожено. Если не уследить, в поврежденном органе разовьется гангрена и можно остаться без него.Названы и особенности при помощи пострадавшему. Нельзя растирать его снегом, шерстяной тканью, прикладывать грелку, делать согревающие компрессы или ванны, заставлять человека быстро двигаться и пить алкоголь. Стоит доставить его в тепло, переодеть в теплое и сухое белье, укутать в одеяло. Восстанавливаться температура охлажденных тканей при отморожениях конечностей должна по принципу постепенного отогревания «изнутри – кнаружи»Если человек в сознании, нужно предложить ему много сладкое питья и горячую пищу. Лучше вызвать самому скорую помощь или попросить кого-то.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.