Сегодня, 3 января, в 4:24 три пожарных расчета выехали тушить одноэтажный деревянный барак на улице Шагаева 38 в Саратове.Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, из здания ушли 15 человек.Прибывшие сотрудники экстренной службы потушили пламя в двух горящих квартирах на общей площади в 40 кв.м.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.