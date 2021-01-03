На утро 3 января стало известно о 267 случаях заражения коронавирусом в Саратовской области, об этом сообщили в оперативном штабе.В основном это саратовцы — 117 человек, 34 в Энгельсском районе, 17 в Балаковском.С пневмонией заражение протекает у 160 человек, с ОРВИ у 94, бессимптомно у 13.Среди заболевших 120 лиц старше 60 лет, 19 не исполнилось и 14.Общее количество зараженных в Саратовской области с начала пандемии составляет 36128, выздоровели 30883, за сутки 147.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.