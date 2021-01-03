Начальник УМВД по Саратову Андрей Чепурной принял участие в лыжных гонках, которые прошли онлайн.Такие состязания проводились впервые — каждый из участников сам выбирал время и место забега, результат фиксировал с помощью трекера и отправлял организаторам.Андрей Чепурной преодолел дистанцию в 5 км на Кумысной поляне за 18 минут и 23 секунды.-Прекрасная погода, хорошая лыжня, хорошее настроение. Поздравляю всех с наступившим новым годом. Желаю хорошего настроения, здоровья и удачи, — поделился впечатлениями на финише начальник саратовской полиции.Он отметил, что новый формат соревнований не отменяет единства всех сторонников здорового образа жизни.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.