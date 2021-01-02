В Саратовской области 3 января ухудшится погода.Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, объявлен желтый уровень опасности.Прогнозируется туман с сильным ухудшением видимости, обледенение. Все это может привести к росту числа ДТП.- Во избежание дорожных аварий, водителям необходимо передвигаться на транспортном средстве, подготовленном к эксплуатации в зимних условиях, в том числе, оснащенном зимней резиной, а также выбрать стиль вождения соответствующий погодным условиям, — подчеркнули в ведомстве.Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров, а пешеходам — носить световозвращающие элементы.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.