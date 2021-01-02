В Вольске Саратовской области днем 2 января помощь спасателей потребовалась рыбакам.Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, вызов поступил от двух рыбаков, которые не могли вернуться домой с Волги.Дело в том, что один из мужчин подвернул ногу и не смог идти самостоятельно. К нему и его приятелю поспешили спасатели, которые оказали ему первую помощь на месте, а потом на волокуше эвакуировали его на берег. После этого пострадавшего передали медикам скорой помощи.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.