В Саратовской области планируется развитие солнечной энергетики.Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве экономического развития региона, было заключено соглашение с компанией ООО «Солар Системс» о сопровождении инвестиционных проектов по строительству солнечных электростанций.Предполагается, что будут построены солнечные электростанции до 70 МВт. Площадки для их возведения уже подобраны.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.