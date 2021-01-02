Стали известны подробности о двух новых жертвах коронавируса в Саратовской области.Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения области, за сутки скончались двое мужчин.У 45-летнего была гипертоническая болезнь и экзогенно-конституционное ожирение.Второй, 68-летний, страдал ишемической болезнью сердца. Течение заболевание осложнялось пневмотораксом. Мужчине был сделан торакоцентез, дренирование плевральных полостей.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.