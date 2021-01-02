Свыше 17 тыс. жителей Саратовской области, которые лечатся от коронавируса на дому, получили лекарства бесплатно.Об этом в своем Instagram написал председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.Он рассказал, что провел совещание с руководителями медицинских учреждений, которые сейчас работают в режиме повышенной готовности. Например, в горбольницах Энгельса и Балакова и Перинатальном центре Саратова, которые сейчас являются ковидными госпиталями, ведется модернизация кислородных станций. Там уже установлены мощные газификаторы, систему должны подключить в течение недели. Это позволит отказаться от кислородных баллонов.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.