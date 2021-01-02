В Саратовской области в праздничные дни ожидаются снегопады.Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона, предприятия по уборке снега работают в зимнем режиме, ведется круглосуточное дежурство.Для работы этой зимой будут задействованы 845 единиц техники и более 3,2 тыс. человек. При необходимости будут привлечены 140 тяжелых снегоуборочных машин от сторонних организаций. Соответствующие договоры уже заключены.При особо тяжелых условиях Саратовская служба спасения предоставит 22 единицы техники мобильного отряда.Заготовлено 135 тыс. тонн песко-соляной смеси, что полностью удовлетворяет потребность.Протяженность дорог регионального значения превышает 6,5 тыс. км. Минтранс напоминает гражданам, что узнать о состоянии проезда по конкретному участку можно по телефону круглосуточной дежурной диспетчерской службы: (845-2) 49-92-27.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.