В Саратове без вести пропал 73-летний мужчина.Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», Борис Бакушкин пропал в Заводском районе 31 декабря.Рост мужчины составляет 180 см, у него полное телосложение, седые короткие волосы, серые глаза.На момент пропажи был одет в темно-синюю куртку с белым мехом, темно-синие джинсы, темно-синие кроссовки, рубашку в черно-белую клетку и черную кепку.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.